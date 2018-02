Nova temporada do Bolshoi em Moscou

O espetáculo Apocalipsis, de Angelin Preljocaj, abriu ontem a 235.ª temporada do balé Bolshoi, em Moscou. Com música do DJ Laurent Garnier, o espetáculo, também chamado de Depois Virão Mil Anos de Tranquilidade - Criação 2010, se baseia em muitas revelações do apóstolo João presentes na última parte do Novo Testamento. Apocalipsis será apresentado em Moscou até sábado e depois seguirá para Lyon, na França, ficando em turnê pela Europa durante os próximos três meses.