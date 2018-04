Nova temporada de 'Astros' terá seleção mais rigorosa

Na segunda temporada de Astros, os candidatos não serão mais selecionados pelos jurados e automaticamente classificados. No final de cada programa, os participantes serão obrigados a encarar uma semifinal. Funcionará da seguinte forma: dos 15 participantes do dia, cinco ou sete serão selecionados. Conforme cada um for escolhido, ele será encaminhado para a salinha dos finalistas. "Mas dessa salinha ninguém terá a garantia de ir para a final. Eles terão de se apresentar outra vez, e depois só um ou dois serão realmente escolhidos pelos jurados", adianta o diretor Ricardo Montoanelli.

Para o diretor, esse formato, que ainda contará com um diário de cada um dos participantes, - onde o público irá conhecer um pouco da vida de cada um desses músicos - o programa finalmente ganhará status de reality show. "O telespectador gosta dessa dinâmica. Isso é reality. Esse será o nosso diferencial. A concorrência não faz isso."

Novidades - Ao contrário da edição anterior, o programa investiu na interatividade e em novos quadros. O Astros Consagrados é um deles. Na seção, os apresentadores Beto Marden e Ligia Mendes entrevistam grandes nomes da música e contam um pouco do início da carreira de cada um. Os primeiros convidados para participar do quadro serão os cantores Jair Rodrigues e Luciana Mello.

Ainda entre as novidades o ?Astrokê?, que terá uma perua móvel para percorrer diferentes pontos da cidade de São Paulo convidando as pessoas a soltar o gogó na TV. Na internet, o ?Astronautas? convida o público a enviar vídeos de cantorias no banheiro, na sala ou na cozinha. Apesar da atração ganhar novos quadros e adotar uma nova dinâmica, os jurados continuam os mesmos: Arnaldo Saccomani, Thomas Roth, Cyz Zamorano e Carlos Miranda. As informações são do Jornal da Tarde.