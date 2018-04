Nova temporada de 'Amor & Sexo' será mais ousada

A premissa para a segunda temporada do programa Amor & Sexo, que estreia nesta terça-feira,1, e será exibido às terças, na Globo, continua a mesma do começo: nada de respostas ou fórmulas definitivas sobre assuntos relacionados ao universo amoroso e sexual. O atual formato, no entanto, promete ficar mais ousado. "Avançamos bastante nesta segunda temporada. No ano passado, tivemos todo o cuidado na maneira como abordar, como as pessoas queriam escutar esses assuntos", disse Ricardo Waddington, diretor de núcleo e diretor-geral da atração. Os telespectadores esperavam um pouco mais e deram o aval para a equipe ir adiante. Além disso, a nova temporada será exibida um pouco mais tarde, por volta das 23h40 - antes, começava às 23h.

Na primeira temporada, a apresentadora Fernanda Lima era aquela figura-chave que ajudava a dar um tom leve e bem-humorado às discussões sobre as relações humanas. Diante da boa resposta do público, esse jeito informal de lidar com temas considerados delicados também deve ganhar mais peso nesta nova fase. "O humor é um meio de linguagem que nos permite avançar em determinados temas. Mas não esperem de nós grandes teorias, porque não somos teóricos no assunto", destaca Waddington. "As pessoas acham que vão encontrar uma resposta, mas elas vão encontrar várias e escolher a melhor para elas", diz.

Para contemplar essas novas nuances no roteiro assinado por Rafael Dragaud, os oito programas da temporada - que já foram gravados em dezembro - trazem três quadros inéditos. Pensado para o público gay e simpatizantes em geral, o jogo "GayMe", comandado pelo ator Maurício Branco, serve de pretexto para se falar sobre esse universo. "No ano passado, sentimos que isso fez falta. Este ano, percebemos que tínhamos espaço e também demanda", conta Waddington.

Outra novidade é o "Jogo de Cama", competição de perguntas e respostas que desafia um convidado famoso a seduzir uma mulher. Já no quadro "Sexo Selvagem", Fernanda vai abordar as peculiaridades do ato sexual no mundo animal, fantasiada de algum dos tais bichinhos mencionados. O ator e apresentador André Marques fará participações especiais.

Da primeira temporada, o programa herda o jogo "StripQuiz", a dupla de repórteres Valéria e Fábio Gonçalves, casados há mais de 50 anos, e a trilha sonora sob o comando de Léo Jaime. "Seguimos o mesmo caminho do programa. Unimos todos os gêneros de música, dentro do nosso contexto, que é o humor, sexo e amor", disse Léo Jaime, líder da banda da atração. As informações são do Jornal da Tarde.