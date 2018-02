Nova série retrata desafios de jovem casal com um bebê A voz de Frank Sinatra em "Love and Marriage", embalou durante anos as trapalhadas da desmiolada Kelly, filha de Al Bundy no seriado de TV "Married With Children" (no Brasil, "Um Amor de Família") entre as décadas de 80 e 90. A intérprete, Christina Applegate, ingressaria em comédias no cinema e outros trabalhos na TV, e agora volta ao cenário familiar e encara ela mesma as dificuldades da criação dos filhos em "Up All Night" ("Acordado a Noite Toda", em tradução livre), série que estreia nesta quarta, às 22h, no canal Universal Channel.