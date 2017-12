Nova série do SBT terá cast de Carrossel

Chama o Datena. Acusado nas redes sociais de tentar manipular as respostas de uma enquete sobre as manifestações contra o aumento de tarifa do transporte em São Paulo, anteontem, José Luiz Datena explicou ontem, no ar, que complementou o enunciado da pesquisa por acreditar que as pessoas não estivessem entendendo a pergunta.

Chama o Datena 2. Ao entrar no ar, a enquete proposta por Datena era "Você é a favor desse tipo de protesto?" Trinta minutos depois, com 3.049 votos a favor e 1.961 contrários, a frase recebeu um complemento: "Você é a favor de protesto com baderna?". O placar se manteve.

Chama o Datena 3. À coluna, a Band explicou que "durante o programa, é usual o âncora ir colocando enquetes, que entram e saem normalmente".

E a Medialand, produtora que registra cenas policiais com aval da própria instituição, agora para o programa Câmera em Ação, na Record, aproveita as imagens registradas do ponto de vista da PM para a edição de amanhã.

Foi Marco Pigossi quem fez, com as próprias mãos, o buquê de flores que entregou a Regina Casé na gravação do Esquenta que vai ao ar amanhã. O mimo é efeito do laboratório do ator para o florista Bento na novela Sangue Bom.

Só oito tumbas foram construídas para o cemitério montado no Projac para que o lobisomem Aristóbulo/Gabriel Braga Nunes passeie na novela Saramandaia. Mas efeitos de computação gráfica multiplicam na tela esse plano físico em um gigantesco cemitério.

Sandra Annenberg ancora o Jornal Hoje de Brasília, hoje. William Bonner, que já apresentou o Jornal Nacional de lá, ontem, ancora a edição do dia do hotel onde a seleção está hospedada.

O produtor. Sim, é Brad Pitt, senhores, em Londres, para a première de Guerra Mundial Z, onde tem créditos de ator e produtor. A Moisés Liporage, do programa Preview, do Telecine, Mr. Jolie diz que o filme pode ser o início de sua própria franquia. No ar dia 20, às 18 h.