Nova série de Meirelles terá elenco veterano Episódios com começo, meio e fim, sem elenco fixo, fazem o formato dos oito episódios de Os Experientes, nova série de Fernando Meirelles/O2 Filmes para a Globo. "A ideia é trazer de volta atores que estão fora do ar ou que já não trabalham com muita frequência", disse Meirelles à coluna. O cineasta contou que quando o projeto nasceu, há alguns meses, o primeiro nome pensado para o cast foi o de Walmor Chagas, com quem a O2 trabalhou durante a série Filhos do Carnaval, para a HBO. Disposta a enfocar a terceira idade dos dias atuais, Os Experientes terá roteiro de Fernando Verissimo, Antonio Prata, Téo Poppovic e Márcio Alemão. Vai ao ar no segundo semestre.