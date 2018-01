Escrita a oito mãos, a série com o nome provisório de Só Garotas, prevista para estrear no Multishow em abril, terá versões de histórias vividas por seus autores, André Mielnik, Catharina Wrede, Maria Flor e Paula Gicovate. A atração, que terá no elenco as atrizes Vitória Frate, Liliana Castro, Julia Stockler e Flora Diegues, conta a história do quarteto carioca a caminho dos 30 anos que ainda não conseguiu os empregos e os amores dos sonhos. Apesar de o nome e a sinopse lembrarem a série Girls, da HBO, o título vem do livro Só Garotos, de Patti Smith. Na produção norte-americana, quatro amigas do Brooklyn vivem seus dilemas por estarem em crise com suas profissões e namoros.

Na trama, há uma jornalista, uma advogada, uma que ainda não sabe o que carreira seguirá porém quer trabalhar com arte e a quarta, que 'temporariamente' dá expediente em uma livraria há três anos. Diálogos e situações reproduzirão exatamente fatos das vidas dos jovens roteiristas, porém, com um reforço de humor. No primeiro episódio, Clara (Flora) se separa do namorado e passa a morar com a melhor amiga, interpretada por Julia Stockler. A partir daí, a trajetória das quatro ficará entrelaçada ao longo da temporada.

Figura fácil em diferentes programas do Multishow, como as séries Do Amor e Todo Mundo, em que mostrava amigos e pessoas que se mudaram para Londres, Maria Flor também estará à frente da direção de Só Garotas. Quem inverte a função é Flora Diegues, filha do cineasta Carlos Diegues, que passa a trabalhar como atriz.

Sem contrato com nenhuma emissora, Adriane Galisteu está na mira do Fox Life, que acaba de se fundir com o Bem Simples. A loira, que terminou este mês o vínculo com Investigação Discovery, está cotada para um game show.

O mesmo Fox Life desenvolve um reality no estilo do Mulheres Ricas. Christian Barcellos, produtor do Real Housewives, programa norte-americano de mesmo formato, está cuidando de projetos do canal.

De olho nas crianças que voltarão às aulas na semana que vem, o Cartoon Network começa a exibir hoje, sempre às 17 horas, os curtas dos Toonix e os melhores episódios de O Incrível Mundo de Gumball.

Mistura. Ana Carolina, que canta Eu Sei que Vou te Amar, tema de abertura de Em Família, vai dividir o palco com Sandy e Tânia Mara na festa da nova novela, que acontecerá sábado, no Copacabana Palace.

Ela fica. Mariana Weickert renovou seu contrato com a Band para mais um ano em A Liga.

COM GABRIEL PERLINE