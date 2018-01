Nova série de ficção do GNT entra no set Concebida pela Pródigo, mesma produtora de FDP (HBO) e Oscar 279 (Multishow), Copa Hotel começa a ser gravada em abril como mais um título de ficção do GNT. Miguel Thiré será Fred, carioca solteiro que volta ao Rio depois de muitos anos fora do País para assumir uma antiga propriedade do pai, que acaba de morrer. Com humor, sexo, drama e romance, o roteiro é assinado por João Paulo Cuenca e Felipe Bragança. O argumento é de Giuliano Cedroni e Tatiana Roza, com direção de Tomás Portella e direção-geral de Mauro Lima. O elenco conta ainda com Maria Ribeiro e Fernanda Nobre. A série chega com 13 episódios e já tem mais 13 encomendados para uma 2.ª safra.