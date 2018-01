Nova 'Saramandaia' estreia em junho na Globo Com elenco fechado e enxuto - apenas 34 personagens - a nova Saramandaia começa a ser gravada para a Globo em 1º de abril, para estrear em junho. E, se o enredo original de Dias Gomes situava Bole-Bole no interior de Pernambuco, como uma cidadezinha perdida no tempo, a releitura de Ricardo Linhares contará com locações por várias regiões do País. Entre praias, canaviais e fazendas, a Globo gravará cenas no Maranhão, em Pernambuco, no interior dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, para depois integrar tudo isso via computação gráfica e então criar a cidade e seus arredores, traçando então uma unidade visual. Diferentemente da original, a produção da vez não terá o Nordeste como referência.