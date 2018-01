Nova publicação destaca dança e música clássica

Além de Coelho, respondem pela edição da publicação a jornalista Gioconda Bordon, o designer João Batista da Costa Aguiar e Paulo Markun, jornalista e presidente da Fundação Padre Anchieta, responsável pela criação da revista. O primeiro número traz uma matéria sobre um compositor surfista, lembra que o pintor Paul Klee até os 20 anos não havia conseguido optar entre a música e as artes plásticas e mostra a história de vida do barítono alemão Thomas Quasthoff, que conta como se recusou a utilizar uma deficiência física como instrumento de marketing, pautando sua carreira pela cuidadosa escolha de repertório e apuro técnico. "São histórias como essas que revelam o lado humano da música. E os textos, ao mesmo tempo em que buscam a profundidade, não querem ser acadêmicos ou incompreensíveis. O rigor da pesquisa e da apuração não pode excluir a preocupação com a clareza do texto", explica Coelho.

O primeiro volume da "Mbaraka", que tem textos de colaboradores como o jornalista Irineu Franco Perpétuo (que entrevista o novo regente da Osesp, Yan Pascal Tortelier) e o músico Leonardo Martinelli, traz também um extenso dossiê sobre Villa-Lobos, de quem se lembra em novembro os 50 anos de morte. O professor Paulo de Tarso Salles analisa a vasta produção do autor das Bachianas; professora da Universidade de Paris Anais Fléchet fala das visitas do compositor à França e do significado que tiveram no desenvolvimento de sua produção; a pianista Sonia Rubinsky dá depoimento pessoal sobre sua relação com a obra completa de Villa para piano, que ela gravou ao longo dos últimos 15 anos para o selo Naxos; e o compositor Rodolfo Coelho de Souza estuda uma questão de origem: se lá fora poucos sabem que Villa era brasileiro, aqui a nacionalidade parece ser um obstáculo à sua divulgação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Revista Mbaraka. 234 págs., R$ 75. MIS. Avenida Europa, 158. Hoje, às 19 horas.