Nova programação da TV Cultura inclui até reality show

A baixa audiência da TV Cultura começa, enfim, a incomodar a cúpula da emissora. A programação continua a ser voltada para a chamada ''responsabilidade cultural'', mas a partir de maio deve vir em formatos mais populares. No afã de ser competitivo no Ibope e atrair público jovem, o canal vai incluir até reality show na programação desse ano. Que não se espere um Big Brother Brasil, claro. Chamado de Eco Prático, o novo reality tem nome e propósito de TV pública. No programa, técnicos visitam casas, apartamentos e escritórios para fazer mudanças que deixem os locais ecologicamente corretos. "Será uma espécie de Extreme Makeover, só que voltado para a área ambiental", diz Gabriel Priolli, coordenador de conteúdo e qualidade da Fundação Padre Anchieta, responsável pela emissora. Apesar das semelhanças com atrações internacionais, o formato é original. A verba para executar as mudanças nas casas virá de patrocínio. Além do reality ecológico, que deve ser lançado em agosto, a TV Cultura lançou um pacote de 18 programas diferentes para 2008, dos quais 11 vão ao ar a partir de 5 de maio. Clássicos como o Roda Viva e o Viola, Minha Viola ganham cenário novo e algumas mudanças de formato. Nomes mais ''pop'', como Marcos Palmeira e Chris Couto, também entram no casting da emissora para popularizar temas áridos. O ator foi cedido pela Globo para apresentar A''Uwe, dominical sobre cultura indígena com estréia prevista para julho. Já a ex-Video Show volta à telinha para tornar mais popular o Café Filosófico, a partir do dia 11 de maio. A mesa-redonda Cartão Verde também mudou. Agora com Sócrates no elenco ao vivo, passa para as quartas (a partir de 7/5), dia de futebol. Outra aposta de Priolli é o seriado Tudo Que é Sólido Pode Derreter, "que tem tudo para ser o novo Confissões de Adolescente", segundo ele. Trata-se de uma dramatização sobre juventude e literatura, com estréia prevista para agosto. As informações são do Jornal da Tarde