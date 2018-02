Nova produção de astro de Friends é cancelada após a primeira temporada

Go On, nova criação de um dos astros de Friends, o ator Matthew Perry, foi cancelada na sexta-feira após apenas uma temporada. A série, em que Perry interpreta um locutor esportivo que se junta a um grupo de aconselhamento depois da morte de sua mulher, foi uma das piores audiências da NBC na última temporada e por isso encabeça a lista de programas que não tiveram contratos renovados - entre eles estão também 1600 Penn, Whitney e Up All Night. Esta é a terceira tentativa de volta à TV por parte de Perry. Depois de Friends, ele já havia estrelado as séries Mr. Sunshine e Studio 60 on the Sunset Strip, mas ambas foram canceladas após apenas uma temporada. / REUTERS