Nova 'Playboy' anuncia Luana Piovani como primeira capa

A PBB Entertainment, nova responsável pela revista Playboy no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 4, que Luana Piovani será a estrela da primeira edição da nova revista, que chega às bancas no mês de abril.

“A mudança de conceito trouxe uma nova cara para a Playboy e foi aí que me encantei. Hoje a revista convida as mulheres para fazerem o ensaio e elas fazem da forma que querem e mostram o que querem. E é para isso que estamos lutando. Porque o corpo é nosso e fazemos com ele o queremos”, afirma a modelo por meio de um comunicado divulgado pela empresa.

Luana, que já fez quatro outros ensaios sensuais, diz que agora quer fazer diferente e que a Playboy deu essa oportunidade para ela. “Quem quiser posar nua, posa. Eu, por exemplo, quero. Mas cada uma que for convidada vai mostrar o que quiser. É uma revista para maiores de 18 anos, e sabemos que é isso que o leitor quer. Mas agora nada é obrigatório. Agora tem um viés mais poético e de arte, é uma coisa sensual, despida. Você escolhe um fotógrafo, faz um ensaio lindo e você decide o que quer mostrar. E é exatamente isso que me dá tesão de fazer Playboy agora. Ninguém te obriga a nada”, afirma ainda de acordo com o comunicado.

A nova Playboy afirma ter como um de seus pilares a valorização da mulher.

“A nudez irá sempre existir, o que muda é o tom e a maneira de olhar para essa estrela de capa. Os ensaios não serão mais pagos com cachê porque o corpo da mulher não tem preço. As mulheres vão se despir como e o quanto quiserem”, afirma André Sanseverino, publisher da revista, na nota. "A missão da Playboy é celebrar a vida e os seus prazeres, trazendo ensaios fotográficos com mulheres interessantes e jornalismo com inteligência, sofisticação e bom humor”, finaliza.