Nova novela da Globo volta a apostar em 'fantasmas' E os fantasmas voltam a assombrar as novelas da Globo. Depois de um tempo - ou melhor, poucos meses - sem colocar nenhuma ''assombração'' ou ''espírito'' em suas novelas, a Globo recorre ao tema, que costuma alavancar a audiência. O desencarnado da vez será José Wilker. Assim que o professor Macieira deixar Duas Caras, irá encarar Augusto, um marido que morre e volta para assombrar sua esposa, Virgínia, vivida por Regina Duarte, na próxima novela das 7 Três Irmãs, de Antonio Calmon. Com direção de Denis Carvalho, o folhetim, que já começou sua reserva de elenco, tem, entre os nomes escalados, Carolina Dieckmann, Cláudia Abreu, Giovanna Antonelli, Marcos Palmeira, Christiane Torloni, Natália do Valle e Eliane Giardini. A grande vilã da história será Violeta, vivida por Vera Holtz. O personagem de Wilker promete boas risadas, pois será uma alma penada à Vadinho, de Dona Flor e Seus Dois Maridos. As primeiras gravações da trama estão marcadas para maio, em Bali, uma vez que a história terá alguns surfistas. A estréia está prevista para setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo