Nova namorada de Hugh Hefner é modelo canadense da Playboy

Duas semanas após ter sido abandonado pela Miss Dezembro de 2009 pouco antes do casamento, o fundador da Playboy anunciou na segunda-feira que agora está namorando a Miss Novembro de 2010.

O magnata, de 85 anos, começou o namoro com Shera Bechard depois que Crystal Harris voltou atrás da decisão de se tornar a terceira sra. Hugh Hefner.

Bechard, uma modelo franco-canadense e atriz iniciante, de 27 anos, se mudou para a mansão da Playboy em abril. Além de aparecer no pôster central da revista em novembro passado, ela também será a Miss Novembro 2011, disse Hefner no Twitter.

Fã de Roy Orbinson e "Seinfeld", Bechard disse gostar de homens "que estão abertos para explorar sua sexualidade comigo" e "me fazem rir tanto que eu hiperventilo", segundo seu perfil na edição do ano passado.

Harris, de 25 anos, está na capa da edição atual, intitulada "Mrs. Crystal Hefner." A edição foi impressa antes do rompimento do casal, mas Hefner teve tempo de publicar adesivos com a frase "noiva em fuga" para colar nas cópias das bancas.

Harris disse que ficou aflita com a ideia de viver uma vida regrada entre dezenas de jovens atraentes na mansão da Playboy, e deixou Hefner poucos dias antes do casamento, programado para 18 de junho.

Inicialmente arrasado, Hefner adotou uma postura mais filosófica, dizendo no fim de semana passado que "ficar solteiro é provavelmente para o melhor."

(Reportagem de Dean Goodman)