Nova mostra comemora 400 anos de Rembrandt A série de atos pelo 400.º aniversário de Rembrandt continuará amanhã com uma nova exposição que explora a busca do famoso pintor holandês para encontrar novas maneiras de refinar e melhorar constantemente seu estilo artístico. A exposição Rembrandt, Busca de um Gênio, no Museu Rembrandthuis de Amsterdã - na casa onde o pintor viveu entre 1639 e 1658-, exibirá até 2 de julho mais de 50 pinturas e dezenas de desenhos e gravuras do mestre, para ilustrar essa busca artística perpétua e as mudanças que ela representou para seu estilo. Rembrandt van Rijn, nascido em 1606 em Leiden, cidade entre Amsterdã e Haia, era um dos maiores inovadores da arte. Seu estilo experimentou mudanças espetaculares ao longo de sua vida graças às longas reflexões sobre a arte durante sua vida, afirma o museu em seu site. A exposição, organizada em homenagem ao quarto centenário do nascimento de Rembrandt, conta com obras-primas de museus do mundo todo. Muitas retornam à casa do pintor pela primeira vez em quase quatro séculos. O jovem Rembrandt tentava retratar cenas naturais e pouco idealizadas. Suas primeiras pinturas e gravuras pareciam imagens turbulentas, mas paradas. Depois da morte de sua mulher Saskia, em 1642, o pintor sofreu uma crise artística e pessoal e depois disso começou a dar mais vida às obras usando um jogo de linhas em suas gravuras e camadas de pintura, aplicadas de maneira esboçada em seus quadros. Os visitantes poderão admirar obras conhecidas da coleção do Castelo Real de Varsóvia, da Galeria de Pintura Dulwich de Londres e da Galeria de Pintura de Berlim. Durante a exposição, será organizadas, nas noites de sexta-feira, leituras com especialistas sobre o tema Rembrandt, Busca de um Gênio.