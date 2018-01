Nova Miss Universo será escolhida em Los Angeles Tranqüilas, seguras e muito bonitas são as jovens que disputam neste domingo, em Los Angeles, a coroa de "Miss Universo". O momento da alegria de uma, e tristeza das outras, chegará no fim da cerimônia de duas horas que acontecerá hoje no Auditório Shrine de Los Angeles, a partir das 18h locais (22h de Brasília). Pela primeira vez em 55 anos de história do concurso de beleza, só participam as 20 finalistas escolhidas pelos juízes nas últimas três semanas. É uma lista de favoritas que a organização guarda em segredo até a cerimônia, embora as jovens digam saber quem são, motivo pelo qual são mantidas longe da imprensa. As concorrentes, de entre 18 e 26 anos, não podem sair do hotel sem segurança, beber álcool em público ou ter parentes, namorados e amigos por perto, mas a faixa que as identificam como "miss" deve estar no peito o tempo todo. Favoritas ou não, todas as participantes chegam à cerimônia com a mesma esperança e vontade de ser coroada. A pressão parece mais forte entre as 18 candidatas latino-americanas, vindas em sua maioria de países onde o concurso é acompanhado com o mesmo interesse que as Copas do Mundo. Até o momento, também foram 18 as latinas que ao longo da história do "Miss Universo" levaram a coroa. Venezuela e Porto Rico se destacam, com quatro títulos cada um, recorde só superado pelos Estados Unidos, que tem sete. Uma das favoritas desta edição é a "Miss México", Priscila Perales, que insiste que o concurso é mais que a escolha da mais bela. "Agora procura-se a mulher completa. O concurso nos pede não só beleza, mas uma opinião, que usemos a palavra para causas sociais", disse a mexicana. Sem o desfile com trajes típicos, tenta-se animar a transmissão do concurso, que desde 2004 estava fora das redes de televisão americanas devido à pouca audiência. Em 2006, o "Miss Universo" volta em inglês pela NBC e em espanhol pela Telemundo, patrocinadoras da cerimônia e razão pelo qual o concurso retorna a Los Angeles depois de 16 anos.