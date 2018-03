Nova geração reabilita os até então 'malditos' da MPB

Além de Camila, estão na programação Andreia Dias cantando Sampaio, Anna Ratto interpretando Tom Zé (com participação de Anelis Assumpção) e a banda feminina Chicas celebrando Mautner. Além de Zeca Baleiro no show com o cancioneiro de Sampaio, Macalé e Mautner participam dos próprios tributos.

Camila idealizou a série "Bendito É o Maldito Entre as Mulheres" e inicia a programação hoje cantando Macalé. Ele sozinho com seu violão já é um show à parte e vai dar mais do que uma canja. Camila vai cantar clássicos e lados B, como "No Meio do Mato" e "Pontos de Luz". "Não foi fácil realizar esse projeto, mas estou bem feliz com o que consegui, com o patrocínio do CCBB. É a primeira vez que fico do lado de cá, da produção", diz a cantora, que escolheu todo o elenco e assina a direção musical dos shows. A banda que a acompanha só tem feras: Sacha Amback, Marcos Suzano e Rodrigo Campello. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

SERVIÇO - BENDITO É O MALDITO ENTRE AS MULHERES

CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, telefone 3113-3651. 3ªs, às 13 h e 19h30. R$ 6. Até 1º/3.