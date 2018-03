Nova Gabriela resgata gay da obra original e ignorado na novela de 75

Trilha sonora. A nova versão tem previsão de estreia para 3 de julho. E se a produção da vez se apega mais ao livro do que à novela de 75, o folhetim de 37 anos atrás pauta com orgulho a trilha sonora da nova produção. Nada menos que 10 das 12 composições feitas sob encomenda para a Gabriela com Sonia Braga estarão de volta, a começar por Modinha para Gabriela (abertura), de Dorival Caymmi, com Gal Costa. Haverá ainda Alegre Menina (tema de Gabriela e Nacib), de Jorge Amado e Dorival Caymmi, com Djavan, Coração Ateu, de Sueli Costa, com Maria Bethênia, Guitarra Baiana, de e com Moraes Moreira, São Jorge dos Ilhéus (tema do Coronel Ramiro Bastos), de e com Alceu Valença, Filho da Bahia, de Walter Queiroz, com Fafá de Belém, Caravana, de Geraldo Azevedo e Alceu Valença, com Alceu, Porto, de Dori Caymmi, com MPB4 e Retirada, de e com Elomar.