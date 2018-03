Nova fronteira vence leilão A Nova Fronteira venceu o leilão mais concorrido do mercado editorial deste ano e vai editar The Casual Vacancy, primeiro título adulto de J.K. Rowling, criadora da série Harry Potter, que vendeu mais de 400 milhões de exemplares no mundo todo. As editoras brasileiras foram convidadas a enviar propostas de edição e as melhores tiveram a chance de participar do leilão. O lançamento mundial será em setembro. A trama do romance se passa em Pagford e começa com a morte inesperada de Barry Fairweather. O posto que ele deixou na assembleia é motivo de disputada eleição, que mostrará que a cidade não é tão pacata quanto se imaginava.