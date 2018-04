Nova forma de encontro entre solteiros: o zap digital Para as pessoas que acreditam já ter ouvido todas as cantadas que existem, eis uma nova: "deixa eu dar um zap em você". Não é provável que a idéia funcione em qualquer lugar, mas nas festas promovidas pela empresa OneKeyAway, em Los Angeles, ela talvez obtenha sucesso, com o acréscimo de um detalhe tecnológico essencial. Antes das festas, os convidados se registram online e respondem a questionários. As respostas são transferidas a pequenos aparelhos digitais de memória --quadrados plásticos vermelhos pouco maiores que uma caixa de fósforos-- usados pelos convidados como se fossem gargantilhas. Durante a festa, as pessoas apontam seus aparelhos para os dos demais convidados para verificar compatibilidade. Os aparelhos ostentam luzes verdes, vermelhas ou amarelas, a depender da compatibilidade detectada. Verde quer dizer "muita" e vermelho quer dizer "quase nenhuma." Edwin Duterte, executivo bancário e fundador da OneKeyAway, disse esperar que os aparelhos sirvam para equilibrar personalidade e atração física. Duterte conta ter fundado a OneKeyAway em 2004 porque tinha problemas para conhecer mulheres, já que sua estatura de 1,50 metro sempre foi um obstáculo. "Eu não tinha idéia de como conhecer pessoas", disse Duterte, de 37 anos, que se mudou para Los Angeles 10 anos atrás. "Os relacionamentos que eu tinha acabavam sendo negligenciados. Quando você começa a trabalhar, perde as habilidades nessa área." Ainda Diallo, 33, também de Los Angeles, não acha que perdeu sua capacidade de relacionamento pessoal -- mas sabe que não quer perder muito tempo. "O problema é o seguinte", disse ela, enquanto saboreava um coquetel e observava o panorama em um bar sofisticado no centro da cidade. "Não tenho tempo nenhum para conhecer gente, mas um dia quero me casar. Estou tentando conhecer alguém interessante." Embora os serviços online de encontros pareçam ter se tornado um dos métodos preferenciais para que pessoas se conheçam em uma sociedade que vive em ritmo acelerado, Duterte diz que falta a eles exatamente o contato pessoal. "Não existe mais interação", afirma. "Estamos colocando o contato humano de volta em um setor que se tornou tecnológico."