Nova fase de 'Malhação' terá reforço no elenco e humor

"Voltamos para dentro da escola e para os conflitos que os adolescentes têm com os pais em casa", explica Luis Henrique Rios, diretor-geral. A queda constante de audiência das últimas temporadas é uma das razões da mudança. Por isso, a ideia é resgatar, como público, os jovens que deixaram as novelas de lado. "Hoje, a garotada está na rua e nas redes sociais. Quem está diante da TV é público mais velho. Antes, as pessoas se entendiam pela TV. Hoje, ela divide esse papel com a internet", analisa José Alvarenga Jr., diretor de núcleo.

Os telespectadores que trocaram a TV pelo computador estão no alvo da emissora. "Criamos um mundo virtual real dentro do ficcional. Tudo o que o público vir no ar estará na internet. O que um personagem escreve no Facebook estará na página dele, no site de Malhação. Eles terão mais do que veem na TV no computador", diz Rios.

Quem reforçará a tendência é Orelha, personagem de David Lucas, um estudante obcecado por vídeos, que ele mesmo produz, edita e publica na internet. Todas as imagens captadas pela câmera de Orelha estarão disponíveis na página da novela na rede.

Para arrancar risadas, a emissora escalou a ex-casseta Maria Paula e o coringa Leo Jaime, que, além de atuar, canta, participa de debates e ainda dá conselhos amorosos em atrações como o "Amor & Sexo" e "Saia Justa", do GNT.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem também entra para reforçar o time é André Marques, que ressuscitará Mocotó, personagem marcante da primeira fase de "Malhação", em 1995. Na nova versão, o personagem, antes piadista, agora será um ator de stand up comedy. Marques só ficará na trama nas primeiras semanas, mas avisa que dará suas tiradas no ar. "A característica do Mocotó sempre foi a animação. Eu estava sempre improvisando, até porque eu fiz Malhação por muito tempo. Então, deu para ficar íntimo do personagem. Esse improviso vai continuar sendo uma das características dele", diz o apresentador do Video Show. As informações são do Jornal da Tarde.