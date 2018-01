Nova editora mira os desconhecidos Há quase um ano a Bateia vem preparando sua estreia no mercado editorial brasileiro. Não é tarefa fácil, já que a concorrência é grande. Mas o jornalista, ex-livreiro e ex-revisor de design de embalagens Lui Fagundes quer publicar obras de autores que não encontra nas livrarias brasileiras. O primeiro a sair deve ser Um Ano, de Juan Emar (1893-1964), chamado por Pablo Neruda de "o Kafka chileno". Publicará também Nostalgia, que reúne cinco longos contos do romeno Mircea Cartarescu (1956); Carta, do norueguês Tomas Espedal (1961), conhecido por misturar os gêneros romance e autobiografia; Lendo Vila-Matas, do chileno radicado na Bélgica Gonzalo Maier; e Se Soubesses, sobre a relação de um pai e uma filha separados pelas águas do Rio da Prata e por resquícios da Guerra das Malvinas, do argentino que vive em Montevidéu Alfredo Fonticelli. Para continuar o plano de publicar autores inéditos no Brasil e também ficcionistas nacionais, a editora vai investir em duas outras frentes: a edição de livros infantis, por causa dos programas de compra do governo, e de livros de futebol - de preferência em parceria com os times para tornar os títulos produtos oficiais - este é o caso da coleção Firula, de histórias infantis inspiradas em fatos marcantes para clubes. A estreia será com A Turma da Baixada, de autoria do próprio Fagundes e ilustrado por Fabio P. Corazza. Como trata do primeiro Grenal, a Bateia está negociando com o Grêmio. Outro projeto em andamento, que esta coluna anunciou em 2012, é a coleção Livros do Penta. Serão cinco volumes escritos por autores de países onde o Brasil venceu a Copa do Mundo. A editora ainda negocia com escritores dos Estados Unidos e Japão, mas já fechou com Fredrik Ekelund (Suécia), Alejandro Zambra (Chile) e Juan Pablo Villalobos (México). Sairá ainda um livro com contos de escritores das nações que disputarão, aqui, a Copa de 2014.