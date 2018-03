Nova edição da 'serrote' é lançada Será lançado hoje, às 20 h, no Instituto Moreira Salles do Rio, o 10.º número da revista serrote, produzida pela instituição. Como destaque, a edição apresenta uma breve antologia da letra D (de dez), com textos, por exemplo, sobre a dor (de Armando Freitas Filho), democracia (de Giorgio Agamben) e demagogia (de Luciano Canfora). O evento de hoje, que também marca o lançamento de ebooks Clássicos serrote, com download gratuito, contará com bate-papo com a presença do artista Waltercio Caldas, que criou, para a revista, o ensaio visual Ficção nas Coisas, e do crítico Luiz Camillo Osorio. O IMS-Rio fica na R. Marquês de São Vicente, 476.