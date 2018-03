NOVA DIREÇÃO NO BOLSHOI

SOPHIA KISHKOVSKY , ELLEN BARRY , THE NEW YORK TIMES , MOSCOU, O Estado de S.Paulo

Galina Stepanenko, ex-primeira bailarina do Balé Bolshoi, foi nomeada na noite de quarta-feira diretora artística interina da companhia. Ela substitui Sergei Filin, que sofreu queimaduras na semana passada após ser atacado por um homem com ácido.

Em uma entrevista publicada na terça-feira pela imprensa russa, Filin disse estar arrependido de não ter aceitado uma equipe de seguranças depois de receber ameaças em dezembro.

Segundo Anatoly Iksanov, diretor-geral do teatro, Filin passaria ontem pela terceira cirurgia no olho e, em cerca de dez dias, os médicos estarão prontos para fazer um prognóstico sobre sua visão e a data de seu possível retorno à companhia.

Para Iksanov, o objetivo do ataque a Filin foi desestabilizar o teatro, que não tem equipe de segurança "porque não somos nem uma empresa nem uma organização militar". "Psicologicamente, nós nem mesmo somos capazes de imaginar que tipo de risco podemos estar correndo."

Na entrevista ao Komsomolskaya Pravda, Filin conta que culpa a si mesmo por não ter levado as ameaças que sofreu a sério e por não ter decidido seguir o conselho de Iksanov e "ser forte e encontrar dentro de mim a força para não reagir às ameaças". Filin disse também que o ataque foi motivado por conta de seu trabalho no Bolshoi - e que a polícia tem boas chances de encontrar o responsável pelo crime.

"Mesmo quando tudo está bem, isso pode desagradar a alguém", observou Filin, quando indagado sobre se o ataque poderia ter sido planejado por alguém de dentro da companhia. "Mas eu não quero falar muito sobre isso, prefiro deixar que os investigadores façam seu trabalho."

De qualquer forma, as declarações recentes de Filin voltam a animar as especulações sobre um trabalho interno, reforçadas por colegas de trabalho e amigos. A polícia de Moscou, no entanto, garante que está investigando diversas possibilidades, incluindo disputas por conta de dívidas.

Filin disse esperar que o episódio sirva para marcar uma nova época do Bolshoi. "Nossa companhia é respeitada internacionalmente, mas aqui dentro o que ouvimos são reclamações e descontentamentos. Se uma mudança de paradigma não ocorrer depois de um ataque como esse, eu não sei o que mais será preciso acontecer em nosso país para que se comece a prestar atenção em nossas instituições artísticas."

De acordo com o texto do Komsomolskaya Pravda, Filin parecia bem-humorado. "Há momentos em que consigo enxergar todos os dedos da minha mão", brincou, dizendo que os médicos lhe deram esperança de recuperar a visão do olho esquerdo. "Isso me encheu de otimismo." Filin explicou ainda que a experiência com o ácido não foi tão dolorosa quanto a vez em que dançou O Lago dos Cisnes com uma fratura na perna. "Minha mãe estava na primeira fila e eu não queria desapontá-la. Se fechassem a cortina e dissessem que eu não poderia continuar, ela ficaria devastada, eu não podia deixar isso acontecer."

A mãe de Filin, Natalya Filina, revelou ao jornal Vechernyaya Moskva que as festas de fim de ano da família foram marcadas por um clima tenso justamente por conta das ameaças que o filho vinha sofrendo. Segundo ela, Filin recebeu cerca de 800 ameaças anônimas por telefone. "Ele me disse: 'mamma, eu acho que eles vão me matar!'"