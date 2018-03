Nova coreografia do Cisne Negro estréia no Teatro Alfa O ritmo das composições "Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra" e "Concerto para Marimba e Orquestra", do músico Ney Rosauro, deram o tom para o coreógrafo Antonio Gomes criar "Trilhas", novo espetáculo do Cisne Negro Cia. de Dança que estréia nesta sexta-feira no Teatro Alfa. A criação coreográfica foi inspirada na música e no caminho que cada indivíduo segue, nos rumos que a vida toma. Gomes trabalhou no fim dos anos 70 no Balé da Cidade de São Paulo, depois seguiu carreira na Europa onde dançou no Ballet du Grand Théâtre de Genève e também com coreógrafos de peso como Mats Ek, Jiri Kylián, entre outros. Radicado na Suíça, o coreógrafo encontrou os bailarinos do Cisne Negro no ano passado, em Miami. ´Estávamos nos apresentando em um festival e ele estava por lá. Decidimos criar um novo espetáculo com o Antonio Gomes, mas com uma condição, de que as músicas fossem de um autor brasileiro e sem canto, apenas instrumental´, diz a diretora da companhia, Hulda Bittencourt. ´Ele me apresentou a esse craque da marimba, às músicas de Ney Rosauro. Uma peça que sem dúvida entrará para o repertório do grupo.´ A linguagem utilizada na coreografia é simples, porém requer técnica e habilidade por parte dos bailarinos. ´Fiquei impressionado com o resultado. É um trabalho bem rítmico. Minha música dialoga muito bem com a dança´, observa o compositor. "Mozartíssimo" completa o programa da noite, com uma homenagem aos 250 do grande mestre da música, Wolfgang Amadeus Mozart. Cisne Negro. Teatro Alfa (1.134 lug.). Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000. Hoje e amanhã, 21 h; e dom., 18 h. R$ 30 e R$ 50. Patrocínio Petrobrás