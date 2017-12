Nova classe C resgata vaga na novela das 9

Sem Copa, a Record promete para amanhã, no Domingo Espetacular, "revelações que podem alterar o rumo" do caso do menino Bernardo.

Com Copa, a Band varia um pouco o assunto no fim de noite de amanhã, com o fotógrafo J.R. Duran no alvo do Canal Livre. A edição conta com participação do publicitário Washington Olivetto e de Luciana Gimenez, além de Mariana Weickert, que estará na mesa de entrevistadores.

O canal Curta! fez parceria com a Galeria Vermelho, de São Paulo, para exibir edições compactas de performances de artistas contemporâneos, a partir desta terça. É um aquecimento para a 10.ª edição da mostra anual de performance-arte VERBO.

Sem fins lucrativos, a mostra VERBO, que ganha espaço no Curta!, vai de 15 de julho a 9 de agosto, com discussões e apresentações em torno de performances.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não está fácil pra ninguém. Em meio aos lances de Costa Rica X Itália, ontem, Cléber Machado recebeu a encomenda de anunciar o "clima tenso" do dia na novela Em Família, com direito a detalhes do capítulo.

Algoz de Anderson Silva, o americano Chris Weidman enfrenta o brasileiro Lyoto Machida no UFC 175, dia 5, de Las Vegas, com transmissão ao vivo pelo canal Combate. No dia 6, tem ainda as lutas do UFC Fight Night, dentro da UFC International Fight Week.

O Combate, aliás, tem alta expectativa de crescimento com os eventos acima citados, visto que encerrou maio com 33% de crescimento em relação a maio de 2013.

Com estreia marcada para 1º de agosto, a 4.ª e última temporada da série The Killing na Netflix já justifica a chegada das três temporadas anteriores do título à mesma plataforma. A produção é da Fox Television Studios.