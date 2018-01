Nova Central Técnica será inaugurada em 2014 A arte que se esconde atrás das cortinas do Theatro Municipal do Rio deixará os bastidores para assumir papel de protagonista na nova Central Técnica de Produções (CTP) do teatro. Em um imenso armazém na zona portuária do Rio, mais de 30 mil peças de acervo, entre figurinos, partituras, cenários e adereços, serão expostos ao público a partir do próximo ano.