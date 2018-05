Nova cara de Israel

Uma recente retrospectiva (na Sala Cinemateca) do documentarista David Perlov não diminui o interesse por essa outra que será uma das atrações da 4.ª Mostra Audiovisual Israelense, que começa hoje no Centro da Cultura Judaica. A mostra se pauta pelas possibilidades de descobertas que oferece no programa intitulado Panorama Contemporâneo. Entre as novidades mais esperadas está o filme recente de um cineasta apreciado dos paulistanos, Eran Riklins.

Ele dirigiu Lemon Tree e A Noiva Síria. Seu recente trabalho tem um título comprido - A Missão do Gerente de Recursos Humanos (foto)- e nasceu de uma proposição que lhe foi feita pelo produtor Haim Mackbeirg. O filme conta a história do gerente de Recursos Humanos da maior padaria industrial de Jerusalém. Quando uma funcionária, uma trabalhadora estrangeira, morre num atentado, o gerente é enviado à Romênia, em nome da empresa, para se solidarizar com a família. Será bom para a imagem da firma e, durante o processo, ele não apenas aprende a admirar essa mulher que nem conheceu - também descobrir a própria humanidade.

Riklins adoraria vir ao Brasil para apresentar o filme, mas quem participa de debates, após as projeções, é o produtor. O diretor está em Paris, em encontros com financiadores de seu próximo filme. Numa entrevista por telefone, Riklins conta que A Missão do Gerente dá nova dimensão ao tema que mais o atrai - ele gosta de mostrar personagens que se transformam aos olhos do espectador. Como em Lemon Tree e A Noiva Síria, o background histórico e social é forte, mas ele tenta penetrar na intimidade do personagem e torná-lo próximo dos espectadores.

Entendimento. "Israel e Brasil têm muita coisa em comum. Nossos povos são calorosos. O que muda é a especificidade de cada país, mas eu acredito que, por baixo dessa capa, o cinema pode promover o entendimento." Como Perlov, que viveu no Brasil, Riklins também esteve baseado no Rio, quando jovem, entre 1968 e 72. "Foi depois da guerra de 67. Era garoto, meu pai era adido científico da embaixada e eu estudei na Escola Americana. Tive a sorte de ter uma professora, mrs. Walter, que foi decisiva na minha formação. Ela desenvolveu meu gosto pela arte, meu senso crítico."

De volta a Israel, Riklins tornou-se cineasta, e respeitado. Há cerca de dez anos, quando tentou contactar sua mentora, descobriu que ela havia morrido. "Foi triste, porque lhe devo muito." Ele também acha que deve bastante ao Brasil e o País retribui - seus filmes vão bem por aqui. Riklins, inclusive, tem grande admiração pelo espírito de grupo dos autores do Cinema Novo. "Em Israel, há uma nova onda muito interessante, mas cada diretor fica no seu canto. O espírito de grupo, a solidariedade, são armas nesse mundo. São ideias que gosto de passar nos filmes."

4ª MOSTRA AUDIOVISUAL ISRAELENSE

Programação e locais de exibição: www.culturajudaica.org.br