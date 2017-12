Nova canção de Prince será gratuita para ouvintes via celular

O astro do rock Prince vai oferecer gratuitamente aos usuários de celulares o primeiro single de seu novo álbum, Planet Earth, que sairá dentro de algumas semanas. Assim como o envolvimento de David Bowie com o lançamento de um celular da Nokia no ano passado e do plano de Paul McCartney para lançar um disco via Starbucks, a mais recente decisão de mercado de Prince é parte de uma tendência entre músicos estabelecidos, que tentam atrair novos fãs para seus trabalhos mais recentes por meio de parcerias com as novas mídias. "Os artistas precisam manter presença na mente do público, e precisam se manter na vanguarda", disse o analista David Card, da Jupiter Research, lembrando que já se passou muito tempo desde os maiores sucessos de Prince, como Purple Rain ou 1999. O novo single de Prince, Guitar, está disponível para download por usuários de celulares da operadora norte-americana Verizon Wireless desde quinta-feira, 31. Os assinantes precisam apenas se inscrever no novo serviço V Cast da empresa. "É uma boa idéia para um artista estar associado a um novo e moderno serviço", disse Card. Os fãs que baixarem o software de identificação de canções da Verizon poderão recorrer a sites como revver.com, myspace.com ou veoh.com para assistir ao vídeo de Prince. Se segurarem seus celulares ao lado do alto-falante do computador, surgirá a opção de baixar a canção para o aparelho instantaneamente. A Verizon Wireless já manteve acordos com outros grupos no passado para venda exclusiva de canções durante as semanas anteriores ao lançamento geral, mas Prince é o mais famoso artista com que a empresa se envolveu até o momento. Os termos do acordo com o músico não foram revelados.