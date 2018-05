Nova agência e mostra de imagens Hoje, às 20 horas, o Armazém Piola (Rua Aspicuelta, 547) comemora o lançamento da agência de imagens Revelar Brasil, da fotógrafa e editora de fotografia Mônica Maia. O evento contará também com o lançamento da exposição Impressões, com imagens de 21 fotógrafos, entre eles Patrícia Araujo, Marlene Bergamo, Juan Esteves, Na Lata, Jéssica Mangaba, Daigo Oliva, João Wainer e Lalo de Almeida. A agência trabalhará com fotojornalismo, imagens históricas, ensaios documentais, trabalhos pessoais e ilustrações. A mostra ficará em cartaz até o dia 14 de julho, de terça a quinta, das 18h à 1h; às sextas e sábados, das 18h às 3h; e domingo, das 14h à 0h.