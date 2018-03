Noticiário local da Globo supera audiência do 'Jornal Nacional' Os telejornais locais da Globo aparecem no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope com audiência superior à do Jornal Nacional na média da 3.ª semana de abril. É claro que o JN ainda reúne plateia maior, por ser exibido no País todo, mas, na média mensurada pelo PNT, cada praça viu mais o noticiário local do que o tradicional jornal de rede da faixa nobre. No saldo, o Praça TV 2.ª Edição, como o relatório do Ibope unifica RJ, SP, DFTV, etc., somou 24,8 pontos, ante 24,2 pontos do JN, na semana de 13 a 19 de abril. O noticiário local ocupou então a 2.ª posição entre os programas mais vistos da Globo nas 15 regiões em que o Ibope mede audiência em tempo real. O primeiro lugar fica com a novela das 7, Alto Astral, com 25,6 pontos.