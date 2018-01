Noticiário de TV faz reconstituição com desenho animado

A estreia da animação nos noticiários do canal foi na quarta-feira à noite, no Rede TV! News. A emissora transformou em desenho o caso de um jovem de 23 anos morto em um assalto em São Paulo. Mas a novidade não conta com desenhistas e sim com tecnologia.

A reconstituição é gravada, assim como em outras emissoras, com uma câmera comum e atores simulando o crime. As imagens então são levadas para o computador, editadas e transformadas em animação utilizando o programa After Effects. Similar ao que foi feito no filme "A Scanner Darkly" (O Homem Duplo).

A emissora pretende estender esse tipo de reconstituição - o processo leva em média duas horas - para os demais jornalísticos da casa e, futuramente, também para a linha de shows. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.