Notas falsas de um moedeiro que fez de Judas seu modelo

Webber e Tim Rice sempre foram fascinados pela figura de Judas, o que talvez explique a troca de talento de ambos por 30 moedas. Sem Judas, que provocou o martírio de Cristo, não existiria o cristianismo nem o musical da dupla. Ambicioso, Jesus Cristo Superstar tenta descobrir a motivação psicológica de Judas para trair o Redentor. O traidor, no musical, é uma figura trágica e ao mesmo tempo patética, cuja atração pelo líder religioso ia além do que podiam suportar as autoridades da Igreja na época, que orquestraram a onda de protestos contra o musical. Mesmo Evita (1976), que trata igualmente da traição - de ideais políticos, manifestada numa valsa entre a ex-proletária Eva Perón e o ex-burguês Che Guevara (um encontro imaginário, claro) - era mais revolucionário e desafiador do que qualquer musical escrito posteriormente por Webber.

Burgês. Aconteceu com a dupla mais ou menos o que se passou com Pedro Almodóvar: à medida que crescia o sucesso, cediam à tentação do gosto burguês e pasteurizavam suas obras com uma dosagem mínima de transgressão e crítica social, tentando conquistar a classe média com uma xarope contraindicado para diabéticos. O Fantasma da Ópera é um exemplo dessa melosa receita com canções de apelo kitsch e letras de uma miséria sintática gritante.

A ressurreição de personagens religiosos (Jesus) ou líderes (Evita), tinha um caráter revisionista nos primeiros musicais de Webber, mostrando como a construção da história (ele estudou a matéria em Oxford) quase sempre resulta de um esforço artificial para construir mitos - e não é sem razão que ele e Rice transformaram Jesus em heroi da contracultura. Judas, invejoso, diz que Israel, na época do nascimento do Nazareno, não tinha comunicação de massa. Escarnece do Messias ao colocá-lo no mesmo nível de um pop star que ignora os apelos dos fãs, falando em nome de Webber e Rice. Webber trocou de letrista em Cats (1981), mas nem Trevor Nunn e tampouco a poesia de T. S. Eliott o salvaram da decadência.