Obra de Picasso é leiloada por mais de us$ 1,5 milhão

Um quadro de Picasso, que retrata sua musa Françoise Gilot, foi vendido anteontem por US$ 1,52 milhões, em um lote que incluía outras obras do pintor espanhol, propriedade até agora do casal de colecionadores Loewy. A venda foi confirmada pela casa de leilões Sotheby"s. A Natureza Morta Diante de Uma Janela Aberta e a Carta de Amor a Irène Lagut, também de Picasso, foram vendidas por US$ 641,4 mil e US$ 513,3 mil, respectivamente. / EFE

MEMÓRIA-1

Morre Robert Culp, de Os Destemidos

O ator norte-americano Robert Culp, conhecido por seu papel de protagonista na série de TV Os Destemidos, morreu anteontem após sofrer uma queda perto de sua casa em Hollywood. Segundo a polícia local, uma investigação preliminar aponta que a queda foi acidental e não há indícios de violência. / EFE

MEMÓRIA-2

EUA dão adeus a fotógrafo Jim Marshall

O fotógrafo de música Jim Marshall, que passou mais uma década capturando imagens de lendas do rock como Jimi Hendrix, Beatles, Bob Dylan e Janis Joplin, morreu em Nova York aos 74 anos. A informação foi confirmada anteontem por Aaron Zych, diretor de uma galeria que sediou uma das últimas mostras com fotos de Marshall. Segundo Zych, ele aparentemente morreu sozinho, enquanto dormia no seu quarto de hotel em Nova York. /AP