Nostalgia no cinema: o desenho Thundercats vai virar filme

Numa onda de nostalgia do cinema americano, o desenho animado Thundercats vai virar filme. Pelas mãos da produtora Paula Weinstein e do roteirista iniciante Paul Sopocy, o longa-metragem será rodado nos estúdios da Warner Bros. Para quem não lembra, os Thundercats fizeram sucesso em meados da década de 80 contando as aventuras do grupo de heróis, um tipo de mistura entre humanos e felinos. Fugindo de seu planeta natal à beira da destruição, Lion, Tygra, Panthro, Cheetara, Willie Kit e Willie Cat fazem seu lar no "Terceiro Mundo" (no original, Third Earth), sempre desafiados por mutantes malignos e pelo terrível feiticeiro Moon-Ha. Segundo foi divulgado pelo jornal Variety, o roteiro de Sopocy gira em torno da origem dos heróis e do amadurecimento de Lion para se tornar o líder do grupo. Lion, nos desenhos, era o único capaz de portar o "Olho de Thundera", a mediúnica espada que traz a imagem de um gato estilizado e que aterrorizava seus inimigos. A produção segue o embalo do previsível (?) sucesso de outros filmes inspirados nos desenhos animados. Semana passada, foi divulgada a produção de He-Man. Speed Racer já conta com Emile Hirsch e Cristina Ricci no elenco. Além destes, o filme de Transformers é a grande aposta do verão americano deste ano, ao que se vê nos trailers, uma das mais anabolizadas aventuras dirigidas por Micheal Bay, de Armageddon.