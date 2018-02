Nós, humanos, somos eficientes organismos cósmicos de criação e adoramos nos sentir no domínio. Porém, como intimamente reconhecemos que da vida será sempre muito mais o que ignorarmos isso afeta nossa pretensão de domínio. Para contra-arrestar essa mágoa inventamos bolhas existenciais que chamamos de "nossos mundos" e nos encerramos nelas para evitar a constrangedora certeza de levitarmos no infinito. Porém, para nos relacionar mutuamente ou com a natureza e tudo o mais precisamos ir além do limite de "nossos mundos", e aí perdemos o rebolado. Inventamos o distanciamento artificial da natureza e hoje em dia temos dificuldade de nos reinserir nela. Inventamos a individualidade isolada e temos dificuldade de nos relacionar de forma colaborativa. Somos eficientes organismos criativos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Encontre divertimento e alegria no ato de empreender novos assuntos, pois ainda que pareça insensato fazê-lo você deve lembrar que nossa humanidade é um exemplo de heroísmo, sempre avança além das adversidades.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando menos a gente espera, as pessoas que supostamente deviam apoiar e incentivar nos dão as costas. Isso não significa que elas sejam más, apenas que no momento suas mentes se encontram sintonizadas em outra onda.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os pequenos assuntos da vida cotidiana encerram as grandes transformações que você precisa executar. De pouco em pouco, repetindo todos os dias, você se aproximará com segurança do objetivo pretendido. Experimente.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sua segurança futura não depende de acumular recursos materiais, mas de incentivar sua circulação. Acontece que os recursos que você permite circular são os mesmos que retornarão acrescidos e melhorados.

LEÃO 22-7 a 22-8

Sabedoria é colocar em prática o conhecimento adquirido. Muitas pessoas são grandes conhecedoras de certos assuntos, mas por falta de prática se distanciam da imprescindível sabedoria que as tornaria radiantes de felicidade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Faça amizade com o senso de limitação atual que se manifesta através de situações constrangedoras. Além do desconforto experimentado através dessas acena a perspectiva de você se deter e rever seus passos.

LIBRA 23-9 a 22-10

O bem comum não é nem nunca será o bem de pequenos grupos ou sistemas empresariais. O bem comum é o necessário investimento individual para que a sociedade humana promova progresso, bem-estar e felicidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Agora não é um momento para conversar ou teorizar, é um tempo de colocar em prática o que a alma sabe. As devidas informações ocorreram ao longo dos últimos meses, por isso é desnecessário conversar.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Dê um nó em suas preocupações tentando enxergá-las de outra perspectiva completamente diferente da habitual. Tome a iniciativa e assuste você os pensamentos que de outra forma seriam assustadores para você.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Enquanto o estado atual de coisas continuar empatando a necessária transformação do mundo, você continuará experimentando essa incômoda incoerência que se manifesta de forma gritante nos relacionamentos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Em muitos casos, na hora de ter de ajudar alguém a realizar uma tarefa necessária, a alma humana se vê produzindo um conhecimento que antes de praticá-lo não sabia que o sabia. Isso tem um nome certo, intuição.

PEIXES 20-2 a 20-3

Surpreenda tudo que surpreendeu você. Em vez de continuar resmungando porque as coisas não são mais como outrora, dê um passo à frente, tome a iniciativa e reformule o mais radicalmente possível seu cotidiano.