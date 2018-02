Encontros

Os leitores da BBC Brasil enviaram fotos sobre o tema "encontros" para a galeria desta semana, com cenas de casais apaixonados, de amigos abraçados e até mesmo do par mais perfeito da mesa brasileira, o arroz com feijão.

As imagens foram registradas em vários locais do Brasil e do exterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.