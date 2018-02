Nosso lar tem público de 562 mil

Nosso Lar foi o filme mais visto no último final de semana, atraindo às salas de exibição exatas 562.586 pessoas e arrecadando um total de R$ 6,2 milhões. O longa estreou na última sexta-feira em 445 salas. Com um enredo semelhante, Chico Xavier, de Daniel Filho, estreou em abril em 388 salas, vendendo 585 mil ingressos. Nosso Lar, longa-metragem baseado no best-seller homônimo de Francisco Cândido Xavier, conta a história de um médico que acorda no mundo espiritual após a sua morte e acompanha sua jornada em uma dimensão de dor e sofrimento até ser resgatado para uma cidade espiritual. Nosso Lar é dirigido por Wagner de Assis.