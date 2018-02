Nosso lar supera 3 milhões de pessoas

O filme Nosso Lar superou a marca de 3 milhões de espectadores nas salas de cinema de todo o País. Desde sua estreia em 3 de setembro, o longa-metragem ficou novamente em primeiro lugar entre os filmes mais vistos do último fim de semana. Até o dia 26 de setembro, a renda acumulada era superior a R$ 28 milhões e público de 3.045.713 espectadores, ultrapassando a população espírita no Brasil, que segundo dados do IBGE é de 2,2 milhões de pessoas. Escrito e dirigido por Wagner de Assis, Nosso Lar conta a história de um médico que acorda no mundo espiritual após a sua morte, até ser resgatado para uma cidade espiritual cujo nome intitula o filme.