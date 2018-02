Nossa esperança reside na educação que ofereçamos às crianças, evitando cair na tentação de reproduzir o que nos foi ensinado. O que era bom no passado não se aplica de forma eficiente aos dias de hoje, tradições devem ser revistas e dogmas religiosos e científicos derrubados. O tempo é curto e a tarefa enorme, mas também sagrada, o que significa que não deveria haver outra prioridade da parte daqueles em cujas mãos está o destino das Nações. Só a insistência em projetos egoístas e míopes é obstáculo para esta tarefa, a imposição desses, por omissão ou comissão, nos transforma em reprodutores de erros e tiranos de uma realidade que está aos cacos, sustentada por muletas, tal qual os quadros surrealistas de Salvador Dalí.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Certos truques que sempre deram certo não garantem mais os mesmos resultados. Isso é a deixa que sua alma precisava para começar a mudar hábitos. De pouco em pouco a grande transformação será concluída.

TOURO 21-4 a 20-5

A solidão não depende de falta de pessoas, em alguns casos sua alma pode sentir-se absolutamente sozinha a despeito da presença de inúmeras pessoas. A solidão, nesse caso, significa você não identificar-se com ninguém.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Arrepender-se dos erros cometidos é necessário, mas não para esbaldar-se no inútil sentimento de culpa e sim para consertar o estrago feito. Você não deve fazer alarde disso, mas agir com eficiência e discrição.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Prosperar, ser feliz, receber amor e viver no meio da mais brilhante beleza, quantas recompensas como essas seriam necessárias para você considerar que a vida vale a pena? Será que a pena acontece apenas para isso?

LEÃO 22-7 a 22-8

A aprovação buscada poderá não chegar ou ser insuficiente para que sua alma se sinta segura. Ainda assim, será propício continuar em frente, desde que os objetivos pretendidos sirvam para elevar-se e promover dignidade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Algumas pessoas e circunstâncias contrariam você, mas seria sábio pensar que, talvez, sua presença também contrarie essas pessoas. Isso colocaria tudo numa situação de equilíbrio, a partir da qual algo interessante surgiria.

LIBRA 23-9 a 22-10

É importante buscar sua recompensa, especialmente quando o assunto for relativo a trabalho. No quesito relacionamentos, essa importância diminui drasticamente, porque se supõe que esses não acontecem por interesse.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O único e verdadeiro poder nesta parte da Galáxia é o amor. Quando alguém se atreve a tomar uma atitude misericordiosa, contrariando a onda do que deveria ser normal, abre um precedente insuperável com isso.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sentir a dor do fracasso alheio e não se regozijar com isso é um ótimo sinal de evolução. O contrário é o normal, aquilo que é esperado de uma humanidade que ainda se identifica mais com o animal do que com o céu.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Erros que outrora não trariam maiores consequências e que, por isso, você se acostumou a reproduzir, a partir de agora não serão mais despercebidos pela mão do destino, que corrige amorosamente seus passos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Separe os assuntos de hoje para conseguir organizá-los melhor. O estresse antecipado se deve justamente porque você os pensa todos juntos, sem distinção. Ordene e categorize as tarefas, você pode dar conta de todas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Uma palavra atravessada ou um gesto agressivo, qualquer uma dessas opções pode jogar por terra o esforço feito durante muito tempo para que as coisas se acertem entre você e a pessoa mais importante de sua vida.