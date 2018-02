A iniquidade, que é a banalização do crime, não é o estranho privilégio de um partido político, de uma nação ou de uma raça em especial, esta catastrófica confusão é resultado da miséria que há em cada um de nós, a permissividade com que tratamos os pequenos crimes que testemunhamos sem nos envolver para contrariá-los, já que estávamos sempre ocupados com coisas mais importantes. Sem compreender o problema individual, nunca compreenderemos o processo mundial e, por isso, tampouco teremos capacidade de conduzir as coisas ao destino mais feliz possível. Sendo nós mesmos os que provocamos a miséria do mundo e sua iniquidade, é inútil buscar um sistema político que resolva as coisas por nós. Sendo nós os responsáveis pelo caos, teremos de transformar a nós mesmos em entidades melhores.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Livrar-se de contratempos é um prazer em si mesmo. Porém, é um tipo de prazer que não deve ser buscado, já que na prática isso significaria você também buscar que os contratempos se renovem perpetuamente.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo deve ser tratado com atitudes flexíveis, pois, ainda que você se con-vença de que suas razões são maiores e melhores, você precisa das pessoas e elas pensam por si mesmas, não são engrenagens passivas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nenhuma explicação

é necessária, mas demonstre através de atitudes concretas que você reconhece os erros cometidos e que fará o impossível para consertá-los. Somente assim nenhuma explicação será necessária.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Enquanto sua alma continuar apegada ao mundo conhecido nada de novo acontecerá. O mundo conhecido é bom e a conquista dele foi digna de sua natureza, porém, ainda o caminho na direção do futuro é maior e melhor.

LEÃO 22-7 a 22-8

Os prazeres que não podem ser compartilhados devem ser questionados. No mundo humano tudo se multiplica através dos relacionamentos e a interdependência necessária para que estes se desenvolvam.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você já experimentou na própria pele a humilhação de sentir-se inferior. Por isso, sendo consciente dessa dor, a culpa por cometer o mesmo erro com outrem será multiplicada. Ninguém tem direito de humilhar outrem.

LIBRA 23-9 a 22-10

Mente e coração brigam apenas de forma artificial, porque na verdade funcionam ao mesmo tempo, sob a mesma Vida. Ou você, por exemplo, conseguiria achar que seu fígado funciona contra os seus pulmões?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Assumir tarefas que estão abaixo de sua real capacidade não deve ser motivo de sentir-se inferior. Às vezes é bom voltar a essas tarefas para ter uma ideia mais clara de quanto custa

tudo para ser feito.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Dominar a situação para ajustá-la às suas necessidades e seus anseios não deve converter-se numa obsessão, ao ponto de não lhe restar consciência para perceber o momento em que alguém próximo precisa de sua ajuda.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nada virá em pequenas doses no momento atual, tudo tende ao exagero e desproporção. Porém, se você conduzir seus passos na direção de tudo que de bom esperaria acontecer, então o exagero não será tão ruim assim.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Cumpra seus compromissos, mas não se esqueça de relacionar-se bem com as pessoas que encontrar hoje. Manter o foco nos compromissos não deve tornar sua visão estreita, afinal, o que interessa mais é relacionar-se bem.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quando suas sugestões forem rejeitadas ou passarem inadvertidas, considere que, talvez, isso não seja uma avaliação dessas, mas apenas que foram pronunciadas fora do momento oportuno. Relaxe.