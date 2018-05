Nós, os culpados

Nós, humanos da Terra, passiva ou ativamente, inadvertida ou intencionalmente, inventamos a crise em andamento. Essa foi precipitada pelo hábito mental da cobiça que resultou num sistema de busca desenfreada pelo lucro, a despeito da miséria que veio em seu ventre. Nós, humanos da Terra, culpados por intenção ou pela omissão diante desse estado, somos responsáveis por substituir esse vício mental pelo hábito espiritual de enxergar a verdade com clareza. Os ritmos objetivos propagados através do relógio e do sistema produtivo precipitaram a crise, agora serão os ritmos subjetivos que a superarão, com cada um de nós dedicando tempo diário à reverência da Vida, substituindo a vontade de poder pelo amor à Vida.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A profundidade e transcendência dos acontecimentos atuais é imensa e, por isso, não se pode explicá-la em palavras. Porém, vale o sentimento que informa a verdadeira medida do que está em andamento. Agora é só desfrutar.

TOURO 21-4 a 20-5

Nada faça além do necessário para evitar complicar ainda mais uma situação que já vem complicada há algum tempo. Certamente sua alma sonha com tempo mais sereno e divertido e ele virá, mas somente depois de resolver o atual.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você é a alma que interiormente é capaz de conduzir os pensamentos, as emoções e o veículo físico. Sem ter esta realidade em conta a todo momento, você corre o risco de ser uma nave completamente à deriva.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Para recuperar o sossego interior não pretenda compreender seus sentimentos, apenas sinta-os e continue cumprindo suas tarefas normais. Considere que muitos desses sentimentos nem sequer são seus em particular.

LEÃO 22-7 a 22-8

Melhor ter clareza ainda que não seja possível compartilhar com todos as informações que você conhece. Melhor ter clareza sem cultivar a expectativa de as pessoas adivinharem suas intenções e agirem de acordo com elas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Como se distingue a diferença entre as ilusões e os sonhos? Na prática, você perceberá que as ilusões conduzirão seus passos até a decepção, enquanto os sonhos produzirão alegria digna de ser compartilhada.

LIBRA 23-9 a 22-10

Permaneça com a mente aberta para, em primeiro lugar, aceitar o que não compreender e, assim, permitir que o tempo lhe mostre o lado bom do que aparentemente só traria complicações ainda maiores das já experimentadas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As coincidências ajudarão você a cumprir seus desejos. Porém, a decisão será toda sua, não poderá arvorar o argumento de que as circunstâncias induziram você a fazer isso ou aquilo. Assuma a responsabilidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Coisas acontecem que desbaratam todas as previsões matemáticas e lógicas. Nossa humanidade está mal acostumada a se circunscrever ao que a estatística propõe. Enquanto isso, o Universo é maior e surpreende.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A sorte nem sempre tem a cara que nós imaginaríamos, trazendo benefícios imediatos. Em alguns casos a sorte vem desbaratando nossos planos para que, talvez, nós enxerguemos outra realidade melhor.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Faça luzir seu espírito de aventura perante as coincidências que surgirem espontaneamente. Para isso, transite por aí com leveza e alegria, ciente de que vida oferecerá sempre as melhores oportunidades a você.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ainda que não seja possível definir claramente suas sensações, mesmo assim vale a pena considerá-las com atenção, porque só elas podem conduzir seus passos com eficiência perante um panorama complexo como o atual.