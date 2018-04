Nos cinemas, o triângulo amoroso de 'Primo Basílio'

É uma licença poética tão sutil que talvez se possam contar nos dedos de uma mão os espectadores capazes de identificar o "erro" de Daniel Filho em Primo Basílio, que estréia nesta sexta-feira, 10. Quando o primo visita Luísa e lhe ensina o ritmo da moda em Saint-Tropez, a música escolhida pelo diretor foi L’Eau à la Bouche, do filme de mesmo nome - batizado, no Brasil, como Amor Livre -, que Jacques-Doniol Valcroze realizou em 1960, um ano depois da época em que se situa a adaptação do romance de Eça de Queiroz. No fundo, Daniel Filho sabe que este é um erro menor - "Hoje, quase 50 anos depois, um ano não significa tanta falha histórica, é um recurso melodramático." Veja o trailer de Primo Basílio Neste caso, ele até acha que a inexatidão vai passar despercebida. Mas sabe que vai receber pancadas dos críticos por sua releitura de Eça filtrada por Nelson Rodrigues e pelo melodrama. Isso vai ocorrer principalmente no Brasil, porque em Portugal, onde Primo Basílio teve sua primeira exibição mundial - no quadro de uma missão comercial do governador César Maia na "terrinha" -, o filme foi bem recebido até por autoridades reconhecidas na obra do grande escritor português. "Posso ter traído Eça em pequenas coisas, devido à necessidade de adaptar o livro para outra mídia, mas permaneci fiel à essência. Todo Eça está lá." Daniel Filho conseguiu montar a produção de Primo Basílio em pouquíssimo tempo. Em seis meses preparou o roteiro, a pré-produção e iniciou a filmagem. Tudo, aparentemente, a toque de caixa, o que não é recomendável quando se trata de adaptar a obra de um mestre da língua, tão grande escritor quanto a figura mais canônica das letras do Brasil, Machado de Assis. "Na verdade, a gestação desse filme durou mais de 20 anos", explica o diretor, que havia feito uma transposição para TV. Desde então, ele nunca se afastou muito de Eça. Ao descobrir a ligação do escritor com o maior dramaturgo do Brasil, Nelson Rodrigues, ele achou o viés que queria. Começou a falar com as pessoas sobre seu Eça rodriguiano e, em pouco tempo, o projeto estava viabilizado. "A frase que todo mundo atribui a Eça, ‘Perdoa-me por me traíres’, é de Nelson. Isso mostra quanto, apesar da diferença de escrita, o universo dos dois está próximo." O Eça de Daniel Filho não é apenas rodriguiano. É, assumidamente, melodramático e Daniel sabe tudo de melodrama de Hollywood. Douglas Sirk é uma de suas preferências, mas ele não entra no melodrama pela porta do autor de Imitação da Vida, como fazia Rainer Werner Fassbinder, e sim pela de Nelson, e isso faz toda a diferença. Daniel tem idéias muito claras sobre suas personagens. "Basílio é homem, mas não é cafajeste. Luísa é uma das personagens mais medíocres da literatura portuguesa e mundial." Na trama, que Daniel adaptou para o fim dos anos 50, quando Juscelino Kubitschek construía Brasília e fazia o Brasil crescer 50 anos em cinco, Luísa é casada com um engenheiro. Numa ida ao Teatro Municipal, na elegante São Paulo da época, ela reencontra o primo. E, na ausência do marido, que vai construir o sonho de Juscelino, ela vive seu affair proibido. O problema é Juliana, a empregada, que descobre o caso e chantageia a patroa. Cenas picantes: muito ensaio Embora exista um triângulo amoroso, o melodrama de Daniel Filho retira seu lado sórdido menos do affair, em si, do que do uso que Juliana faz dele. Como em O Criado, de Joseph Losey, a doméstica vai inverter a posição com a patroa. Uma cena é exemplar. Na escada, Luísa fica em situação de inferioridade em relação a Juliana. A escada, por sinal, evoca outro mestre do melodrama, William Wyler, pelo menos o Wyler que dirigiu Bette Davis em três clássicos (Jezebel, A Carta e Pérfida). A escada vem de Wyler, os espelhos, de Sirk. Tudo muito pensado. Você pode não acreditar, mas Daniel submeteu seu elenco - Débora Falabella, Fábio Assunção, Reynaldo Gianecchini e Simone Spoladore - a um intenso trabalho de preparação. Por quê? "Era muito complicado para as atrizes usarem o figurino de época, aquelas saias muito rodadas." E ele queria que o primo e a amiga galinha fumassem muito. "Era uma coisa muito sofisticada na época." Ele admite que não conseguiu fazer com que Simone fumasse como queria. "Tem ali uma teatralidade forçada. Era o efeito que buscava, mas não saiu 100%, porque eu não conseguia fazer com que Simone fumasse exatamente como uma mulher, há quase 50 anos." As cenas de sexo entre Débora e Fábio Assunção tiveram a mesma preparadora, a bailarina Márcia Rubin. "Criamos uma coreografia muito rígida, dentro da qual os atores eram forçados a se manter." Como sempre, Daniel Filho fez valer seu conceito do plano único. "Gosto de resolver tudo de cara. A gente prepara, ensaia, mas em geral filmo só uma vez. Mais do que isso, a técnica do ator começa a substituir a emoção." Foi uma lição que Daniel aprendeu ao trabalhar, ele próprio, diante da câmera. É um dos raros diretores, no mundo, que não gritam ‘Ação!’. No set de Daniel Filho, o que se ouve são duas perguntas - ‘Está todo mundo pronto?’ e ‘Agora é com vocês!’. As cenas de sexo, a tal coreografia da cama, já andou sendo criticada na internet por remeter o filme às pornochanchadas dos anos 70. Daniel não polemiza. O que para uns pode ser pornochanchada, para ele é melodrama. O diretor não poupa elogios a Gloria Pires, com quem fez Se Eu Fosse Você, um dos cinco maiores sucessos de público da Retomada (que começa com Carlota Joaquina, de Carla Camurati, em 1995). "Glorinha é uma das grandes atrizes brasileiras", ele define. "Pode fazer tudo, desde um homem em Se Eu Fosse Você até uma megera em Primo Basílio." O fato de ser reconhecido como um diretor de sucesso - comercial, não artístico; é um dos sacos de pancada favoritos dos críticos - não lhe dá segurança no mercado. "Fazer o filme é fácil. O difícil vem agora, na relação com o público." Primo Basílio está estreando e Daniel Filho já está atolado até o pescoço em três projetos. Três! Um filme sobre Chico Xavier, outro baseado no Soneto da Criação de Vinicius de Morais, "...porque hoje é sábado" - "O roteiro está saindo interessante, com uma mistura muito grande de personagens em situações que, sendo cotidianas, são diversas", ele explica - e o terceiro que, na verdade, é o que ele filma primeiro. "Depois do sucesso de Se Eu Fosse Você, a Fox me cobrou uma seqüência. Fui empurrando com a barriga porque não achava um enfoque novo para voltar ao assunto." Agora, ele achou. Não diz qual é, mas promete - "Filmo no começo do ano que vem. Vai ser mais divertido ainda."