Nos 458 anos de São Paulo, Marcelo Duarte reúne mil endereços curiosos na cidade

SÃO PAULO - No aniversário de 458 anos da capital paulista, o jornalista e colunista do Estado Marcelo Duarte, autor de O Guia dos Curiosos, lança uma nova edição do livro Os Endereços Curiosos de São Paulo, obra que reúne mil dicas de locais curiosos na maior metrópole do País.

Distribuídos em 304 páginas, os endereços se dividem entre pontos gastronômicos, como a Padaria Pão do Parque, que serve um pão feito com cachaça, sucesso no bairro Vila São Francisco, lojas de decoração, como a Arte Pneus, em Itaquera, que comercializa móveis feito apenas com o material reciclado, e até uma agência de aluguel de anões, tudo organizado por assunto.

O lançamento acontece às 17h desta quarta-feira, 25, na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis. A obra custa R$ 49,90.

Confira alguns pontos interessantes citados no livro:

O Red Door Salon and Spa - O local imprime fotos nas unhas, em uma impressora sem papel. O processo dura menos de um minuto. Fica na R. Bueno Brandão, 113, Vila Nova Conceição.

Compre seu berrante - Art'Chifre - A empresa fabrica cerca de 300 berrantes por mês, de produção artesanal e feitos sob encomenda. Na R. Pantanais, 20, Itaim Paulista.

Viagens intergalácticas - Fun Tour - Ligada à uma agência internacional, vende viagens para quem quer conhecer o espaço, em uma nave com capacidade para oito pessoas. R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 229, 5º andar, Itaim Bibi. Tel.: 3040-4200.

Café no corpo - Edy Guimarães - A esteticista utiliza a bebida como matéria prima para um tratamento cosmético para a pele. A profissional atende na R. Bento de Andrade, 40D, Jardim Paulista. Tel.: 3051-7712.

Terapia para os bichanos - Hannelore Fuchs - Especializada em psicologia animal, a veterinária atende os bichos de estimação com sessões de 90 minutos. O endereço e Rua Corumbá, 109, no bairro do Sumaré.

Especiarias - GF Temperos - No Mercado Municipal da Cantareira, o estande venda uma das especiarias mais caras do mundo, o açafrão do mediterrâneo, que custa mais que ouro. Na Rua Cantareira, 306.

Escolha seu touro - Espaço Play - A empresa oferece o serviço de aluguel de touro mecânico para festas.

Blindados - Maxiauto - Especializada em empréstimo de veículos, a empresa oferece carros blindados e com manobristas treinados para escapar de possíveis perigos. A sede fica na Rua Afonso Braz, 579, na Vila Nova Conceição.

Mais no blog do Marcelo Duarte, o Curiocidade, no Estadão.com.br.