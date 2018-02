Norton Nascimento morre de falência cardíaca

O ator Norton Nascimento faleceu às 8h05 desta sexta-feira, 21, de "falência cardíaca secundária por quadro infeccioso pulmonar", segundo confirmou o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Norton, que nasceu em Belém, no Pará, estava internado na UTI desde a última semana. O último trabalho do ator de 45 anos foi no SBT, onde interpretou o personagem Nocaute na novela Maria Esperança. Sua carreira começou em 1981, com o folhetim Os Imigrantes, exibido pela Rede Bandeirantes. A boa atuação rendeu a Nascimento um convite para ingressar na Globo. Estreou no Projac como Chicão, na minissérie Agosto, de 1993. No mesmo ano, veio Fera Ferida e, logo depois, A Próxima Vítima (1995), Aquarela do Brasil (2000), O Fim do Mundo (1996), Malhação (1995), Chiquinha Gonzaga (1999) e A Padroeira (2001). O ator fazia parte da Igreja Renascer em Cristo e liderava, ao lado de sua mulher, a atriz Kelly Nascimento, o grupo de teatro da instituição. A igreja divulgou um comunicado, onde "se declara inconsolável com a perda" de um de seus "mais leais adeptos". O corpo será velado no final desta tarde no Cemitério Memorial Parque Paulistano, no Embu das Artes (SP), onde será sepultado no sábado.