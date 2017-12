Norte-americano oferece US$ 5 mi por mulher fiel da Colômbia

Com a esperança de colocar um fim em sua solidão, um norte-americano publicou um anúncio nos classificados de um jornal da Colômbia em que oferece a uma mulher jovem, com três ou mais filhos pequenos, uma herança de US$ 5 milhões em troca de sua fidelidade. O anúncio foi publicado na edição de domingo do diário El País da cidade de Cali, capital do departamento de Valle del Cauca e conhecida pela beleza de suas mulheres. "Homem americano de 76 anos busca mulher jovem de 1,60 metro de altura ou mais alta, com três ou mais filhos pequenos, que queira se casar (...). Se for sincera, posso assegurar US$ 5 milhões depois de minha morte", diz o anúncio. "Preciso que ela me ajude quando for necessário. Desfrutará de uma linda casa (...) Apenas se casará comigo com o acordo de nunca ir com outro homem depois de nosso casamento. Caso contrário, ela não herdará nada." O anúncio traz um número de telefone de Houston, Texas, onde as interessadas podem ligar a cobrar. Um funcionário da seleção de classificados disse que o estrangeiro se apresentou no escritório do jornal e, depois de pagar pela publicação do anúncio, desapareceu.