Norte-americano ganha concurso ao comer 64 cachorro-quentes O norte-americano Joey Chestnut defendeu seu título e venceu o Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, concurso anual de quem come mais cachorro-quentes nesta sexta-feira, comendo 64 sanduíches em uma competição que chegou pela primeira vez em sua história à prorrogação. Chestnut, de San Jose, na California, derrotou o hexacampeão Takeru Kobayashi, do Japão, no evento anual promovido na praia de Coney Island, em Nova York. Os dois estavam empatados em 59 cachorro-quentes cada no final do tempo normal de 10 minutos, forçando uma prorrogação com morte súbita para determinar qual competidor conseguiria comer cinco cachorro-quentes a mais no tempo mais curto. Os organizadores disseram que foi a primeira prorrogação na história do concurso. Chestnut venceu a prorrogação, marcando sua segunda vitória consecutiva sobre Kobayashi. O japonês venceu o concurso por seis vezes seguidas, mas perdeu o título em uma derrota para Chestnut no ano passado. Milhares de espectadores estiveram presentes para o evento que acontece anualmente no quatro de julho, dia da independência norte-americana, desde 1916. O vencedor recebe 10.000 dólares, um cinturão amarelo e um ano de estoque de cachorro-quentes do Nathan's, que começou em 1916 como uma barraca de lanches de Coney Island e hoje vende produtos alimentares no mundo todo. (Reportagem de Angela Moore e Ellen Wulfhorst)