Norman O. Além de fornecer erudição instantânea o Google também responde àquela pergunta que fazemos muito, e que começa assim: "Que fim levou..." No outro dia consultei o Google para saber que fim levara o jogador Careca, na opinião de muitos o melhor centroavante que o Brasil já teve. O Google informou que ele está vivo e bem. E há dias me lembrei de perguntar por outro cara que eu admirava muito mas perdi de vista, Norman O. Brown. Antropólogo e crítico americano nascido no México que em 1959 lançou um livro chamado Vida Contra Morte, propondo uma interpretação psicanalítica da História, um pouco na linha do que já fizera Herbert Marcuse com o seu Eros e Civilização, mas levando mais longe a ideia de uma saída para nossa neurose coletiva pela valorização do corpo e dos sentidos contra a repressão e o instinto de morte, de Eros contra Tanatos. Na sua releitura da História, Brown pretendia uma reversão da separação de corpo e espírito que vinha de Platão e dera no cristianismo (o "platonismo popular", como o chamara Nietzsche) mas, mais profundamente do que outros heréticos como Sartre e o próprio Marcuse, recorria às ideias pioneiras de Freud para seu diagnóstico da civilização e seu descontentamento. E deixava até Freud para trás na sua receita de cura, argumentando que a repressão se manifestava, entre outras formas, pela organização genital da nossa sexualidade, que deveria ser substituída pelo que chamava de "perversidade polimorfa", ou a erotização do corpo todo.