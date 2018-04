Norman Foster leva prêmio Príncipe Astúrias das Artes O arquiteto britânico Norman Foster ganhou ontem em Oviedo, na Espanha, o prêmio Príncipe Astúrias das Artes. "É uma grande honra e um maravilhoso reconhecimento da importância do desenho como um catalisador na melhora da qualidade de vida", disse Foster em um comunicado. ?Gostaria também de agradecer aos muitos colaboradores que compartilham comigo esse prêmio.? As criações de Foster estão presentes nos cinco continentes - destacam-se os trabalhos da cúpula de vidro do Reichstag, em Berlim, a Torre Millenium de 385 m em Londres e a ponte mais alta do mundo, de 243 m, sobre o Rio Tarn na França. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.